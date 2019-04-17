Миссия ОБСЕ заметила вертолеты РФ над российско-украинской границей

Миссия зафиксировала вертолеты в районе КПП «Донецк» и «Гуково».

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали два российских вертолета над неподконтрольной частью российско-украинской границы в районе КПП «Донецк» и «Гуково» 9 и 11 апреля.

Об этом сообщается в отчете миссии.

«9 апреля в 13:20 вертолет Вооруженных сил Российской Федерации типа Ми-17 совершил полет над КПП Донецк с севера, а затем направился в юго-восточном направлении», - говорится в отчете.

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Отмечается, что вертолет пролетел над территорией Российской Федерации, а оружия под фюзеляжем замечено не было.

Также миссия видела вертолет типа Ми-8 11 апреля в 11:37 у КПП «Гуково», летевший с восточного направления на высоте 30-50 метров.

«Вертолет повернул направо и затем полетел на север. На протяжении всего полета в зоне прямой видимости вертолет совершал полеты только над территорией Российской Федерации», - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 апреля, двое украинских защитников во время обстрелов получили ранения в районе ООС.