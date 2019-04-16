Появилось видео мощного удара ВСУ по боевикам на Донбассе

Террористы понесли потери в результате удара.

Украинские военные мощным ударом ответили на систематические провокации пророссийских боевиков на Донбассе.

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Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook и опубликовал видео.

Он отметил, что точный удар нанесла боевая группа К-2 54-й омбр по скоплению противника. Военные корректировали огонь с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате операции украинским военным удалось разрушить опорный пункт оккупантов, ликвидировать троих и ранить пятерых боевиков.

Ранее сообщалось, что бойцы полка "Азов", которые выполняют боевые задачи на Светлодарской дуге, уничтожили вражескую БМП-1.