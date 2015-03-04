Боевики обстреляли Крымское и Троицкое, ранен военный

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, минувшей ночью на окраине Крымского (вблизи бывшего 31-го блокпоста на "Бахмутке") вспыхивали перестрелки между боевиками и украинскими силовиками с использованием автоматического оружия и гранатометов.

Никто из мирных жителей не пострадал, однако во время одной из перестрелок огнестрельные ранения получил 20-летний украинский военнослужащий, которого госпитализировали в больницу Лисичанска.

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Согласно сообщению, не соблюдался режим боевой тишины также на Дебальцевском плацдарме, административной границе Луганской и Донецкой областей.

Так, ночью в окрестностях Троицкого (Попаснянский район) возникали перестрелки и слышались минометные взрывы. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

По данным пресс-службы, в остальных традиционно «горячих точках» области тихо. Продолжается восстановление систем жизнеобеспечения, поврежденных во время предыдущих обстрелов. На сегодня в области два населенных пункта остаются без электроэнергии – Новотошковка и Троицкое. Вчера и сегодня саперы разминируют подходы к перебитым линиям электропередач, чтобы дать доступ к ним аварийным бригадам.