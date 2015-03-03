В села вдоль трассы "Бахмутка" после длительного перерыва подали газ
В четырех селах на Луганщине вдоль трассы "Бахмутка" после длительного перерыва вновь возобновили газоснабжение.
Об этом сообщается на официальном сайте главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
"Аварийные бригады смогли восстановить газоснабжение в селах, расположенных вдоль автодороги Бахмутка. После более чем трехнедельного перерыва, голубое топливо появилось в Тошковке, Нижнем, Светличном и Крымском. Все предыдущие попытки отремонтировать перебитые обстрелами газопроводы были неудачными из-за постоянных боевых действий. В нескольких случаях аварийные бригады, которые пытались подать в села газ, попадали под огонь боевиков", - говорится в сообщении.
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По словам Москаля, пока что системы жизнеобеспечения в полной мере функционируют не во всех населенных пунктах на линии разграничения огня.
"Наиболее проблемными на сегодня остаются Новотошковка вблизи 29-го блокпоста и Троицкое возле Дебальцево. В обоих селах полностью отсутствует свет, для подачи которого необходимо осуществить масштабные восстановление линий электропередач. Ремонтники уже занимаются этими работами", - проинформировал Москаль.
Как сообщал УНИАН, поселок Троицкое Попаснянского района Луганской области, расположенный вблизи Дебальцево (Донецкая область) остается без коммуникаций и продуктов.