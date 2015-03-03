В села вдоль трассы "Бахмутка" после длительного перерыва подали газ

Об этом сообщается на официальном сайте главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

"Аварийные бригады смогли восстановить газоснабжение в селах, расположенных вдоль автодороги Бахмутка. После более чем трехнедельного перерыва, голубое топливо появилось в Тошковке, Нижнем, Светличном и Крымском. Все предыдущие попытки отремонтировать перебитые обстрелами газопроводы были неудачными из-за постоянных боевых действий. В нескольких случаях аварийные бригады, которые пытались подать в села газ, попадали под огонь боевиков", - говорится в сообщении.

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По словам Москаля, пока что системы жизнеобеспечения в полной мере функционируют не во всех населенных пунктах на линии разграничения огня.

"Наиболее проблемными на сегодня остаются Новотошковка вблизи 29-го блокпоста и Троицкое возле Дебальцево. В обоих селах полностью отсутствует свет, для подачи которого необходимо осуществить масштабные восстановление линий электропередач. Ремонтники уже занимаются этими работами", - проинформировал Москаль.

Как сообщал УНИАН, поселок Троицкое Попаснянского района Луганской области, расположенный вблизи Дебальцево (Донецкая область) остается без коммуникаций и продуктов.