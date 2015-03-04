Боевики пытаются оттеснить украинских военных от Широкино

Сосредоточенная на Новоазовском участке тактическая группа российско-террористических войск предпринимает попытки оттеснить украинские подразделения от Широкино.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

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"Также на данном участке террористами активно изображается «отвод войск»: в реальности отведенные днем вооружения возвращаются на позиции в ночное время – по выражению самих боевиков, "крутит карусель"", - говорится в сообщении.

Противник продолжает вести активную разведку боевых порядков украинских войск сразу на нескольких направлениях.

Отмечаются попытки российско-террористических войск резко усилить и нарастить использование диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вплоть до тактического тыла украинских войск. Отсутствие сплошного контроля украинскими войсками за линией соприкосновения противостоящих сторон позволяет противнику проводить подобные действия.