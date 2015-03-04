США оценивают количество российских военных на востоке Украины в 12 тысяч

Об этом заявил командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес, передает Радио Свобода.

По его словам, российские войска в Украине состоят из военных советников, операторов передовых видов вооружений и личного состава фронтовых войск.

Комментируя во время выступления в Берлине возможность США предоставить Украине вооружение, американский генерал заявил, что такой шаг увеличил бы ставку для президента России Владимира Путина.

Читайте такжеРоссия намерена отправить очередной "гумконвой" на Донбасс уже завтра«Когда (российские) матери будут видеть, как их сыновья возвращаются домой мертвыми, когда цена (вторжение) будет расти, внутренняя поддержка (Путина) начнет сокращаться», - сказал Годжес.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в разведывательных данных, средствах для подавления вражеских огневых средств и «том, что сможет остановить российский танк».