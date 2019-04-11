США передали медоборудование для украинских военных (фото)
11:33, 11 апреля 2019Война
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Американский полковник отметил, что непосредственная военная и гуманитарная помощь по разминированию спасает жизнь украинцев.
В Украину пришла партия медоборудования из США \ @USEmbassyKyiv
Полковник Сухопутных войск США Роберт Питерс передал медицинское оборудование для украинских военных.
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Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.
"От имени США, полковник Роберт Питерс передал медицинское оборудование для поддержки военных усилий по ликвидации опасностей наземных мин и помощи тем, кто пострадал от них в Украине. Непосредственная военная и гуманитарная помощь по разминированию спасает жизнь украинцев", - говорится в сообщении.
США передали медоборудование для украинских военных \ @USEmbassyKyiv
Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Одесский порт пришла очередная партия военной техники для Вооруженных сил Украины. Из США доставили 175 тонн вооружения, в том числе 35 военных внедорожников HMMW.
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