США передали медоборудование для украинских военных (фото)

Американский полковник отметил, что непосредственная военная и гуманитарная помощь по разминированию спасает жизнь украинцев.

Полковник Сухопутных войск США Роберт Питерс передал медицинское оборудование для украинских военных.

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Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

"От имени США, полковник Роберт Питерс передал медицинское оборудование для поддержки военных усилий по ликвидации опасностей наземных мин и помощи тем, кто пострадал от них в Украине. Непосредственная военная и гуманитарная помощь по разминированию спасает жизнь украинцев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Одесский порт пришла очередная партия военной техники для Вооруженных сил Украины. Из США доставили 175 тонн вооружения, в том числе 35 военных внедорожников HMMW.