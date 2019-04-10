В Одесский порт прибыла партия военных внедорожников из США (фото)

Это уже третья партия HMMWV, поступившая в Украину после начала войны.

Очередная партия военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришла сегодня в Одесский порт.

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Автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты доставил из США 175 тонн вооружения, в том числе 35 военных внедорожников HMMWV, передает Думская. Судно пришвартовалось к причалу №1К примерно в 8 утра, после чего через заднюю аппарель выехало 15 санитарных и 20 боевых «Хамви».

Это уже третья партия HMMWV, поступившая в Украину после начала войны. Первая была в 2015-м, вторая - осенью 2017-го. Всего, по разным данным, американцы передали Украине от 230 до 300 машин.

На вооружении ВСУ эти автомобили находятся с 2001 года. В основном ими оснащаются десантно-штурмовые бригады.

У HMMWV восьмицилиндровый дизельный двигатель объемом 6,2 л и мощностью 160 л. с. Машина способна разгоняться до 113 км/час, при этом расход топлива составляют от 16 до 23 л/100 км. Масса авто - 2359 кг, грузоподъемность - две тонны. Экипаж может состоять из пяти человек, из которых один водитель и один стрелок.