ВСУ дали мощный ответ боевикам на Донбассе - в штабе рассказали о потерях оккупантов

В том числе оккупанты семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение - монометы калибра 120 и 82 мм.

За минувшие сутки боевики осуществили 13 обстрелов, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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В том числе оккупанты семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» боевики осуществили девять обстрелов: из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов неподалёку от села Павлополь, минометов калибра 120 мм - возле поселка Пески, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Широкино, дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Гнутово, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка, из станковых противотанковых гранатометов - в районе поселка городского типа Верхнеторецкое.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» противник обстрелял позиции наших войск четырежды: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Катериновка, минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка, дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе села Золотое-4», - говорится в сообщении.

По данным разведки, 9 апреля один оккупант был уничтожен, четверо - ранены.

В пресс-центре добавили, что с начала текущих суток враг обстрелял с позиции ОС защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» в районе населенного пункта Пески.