Львовские десантники взяли на вооружение трофейный танк

Об этом сообщил пресс-центр АТО.

"Это случилось за несколько дней до прекращения огня. Сепаратисты решили пойти в атаку на позиции львовских десантников. В результате они не только отступили, но и бросили на поле боя вполне исправный танк с полным боевым комплектом. Конечно, украинские бойцы воспользовались таким «подарком» непутевых пророссийских наемников", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинские силовики отремонтировали трофейный БМД псковских десантников (фото)По данным пресс-центра, десантники решили не передавать трофей дальше, а собрать собственный экипаж и принять танк на вооружение. По словам командования бригады, среди мобилизованных десантников нашлись необходимые специалисты. Возглавил экипаж командир десантного взвода Сергей Подубан из села Савенцы на Киевщине.

"Сначала, конечно, было немножко тяжело. Ответы на некоторые вопросы по обслуживанию ходовой и силовой установки танка приходилось искать даже в сети Интернет. Но мы совершили несколько выездов, и даже провели стрельбы. Все удалось. Итак, предупреждаем наших врагов, что в случае нарушения договоренностей о прекращении огня мы будем принуждать их к миру их же бывшим оружием", - заявил командир нового украинского танка.