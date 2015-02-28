Во Львовской академии сухопутных войск досрочно выпустили более 200 офицеров

Во Львовской академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного сегодня состоялся досрочный выпуск более 200 офицеров.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжествах, которые проходили на плацу Академии сухопутных войск им. П.Сагайдачного, присутствовали министр обороны Украины Степан Полторак, представители Генерального штаба и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, председатель Львовской ОГА Олег Синютка, председатель Львовского областного совета Петр Колодий, городской голова Львова Андрей Садовый, ректоры учебных заведений Львова, руководители силовых структур региона, духовенство, делегация Высшей офицерской школы сухопутных войск Республики Польши.

Сегодня дипломы получили 207 выпускников академии, из них пятеро лейтенантов окончили учебу с золотыми медалями, которые им вручил лично министр обороны, еще 32 молодых офицера получили дипломы с отличием.

Собравшиеся почтили память более 30 погибших в зоне проведения антитеррористической операции выпускников академии минутой молчания.

Как отметил министр обороны, досрочный выпуск офицеров связан с событиями на востоке страны, и такие выпуски проходят в военных учебных заведениях по всей стране. Он сообщил, что после выпуска офицеры пройдут подготовку в учебных центрах и будут направлены в разные области Украины. В зону АТО, по его словам, будут направляться выпускники, которые получили туда распределение и будут нужны в зоне проведения антитеррористической операции по специальности.

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Справка УНИАН. Академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного - военное учебное заведение Украины, основанное в 1899 году как австрийская школа кадетов пехоты, которая дала военное образование многим офицерам - украинцам, сыгравшим важную роль в освободительной борьбе. Среди них - полковник Гнат Стефанив, подполковник Альфред Бизанц, атаман Богуслав Шашкевич.

С 1921 года во Львове располагался польский кадетский корпус № 1, а с конца 1939 года — Львовское пехотное училище.

После присвоения училищу статуса высшего учебного заведения на специальном факультете с августа 1971 года обучались военнослужащие из более чем 20 стран Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

С 1993 года на базе Львовского высшего военного училища и военных кафедр гражданских высших учебных заведений Львова было создано высшее военное учебное заведение нового типа, которое первым в Украине был тесно интегрировано с системой гражданского высшего образования, в частности с Национальным университетом «Львовская политехника». В интеграции с базовым университетом Львовский военный институт начал с 1993 года готовить офицеров по пятнадцати специальностям, в частности таким, как «Боевое применение механизированных подразделений», «Боевое применение аэромобильных (парашютно-десантных) подразделений», а также по специальностям «Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск», «Правоведение».

18 ноября 2000 года за значительные успехи в подготовке квалифицированных специалистов для украинской армии и по случаю 100-летия подготовки офицерских кадров в Галичине Указом Президента Украины институту присвоено имя гетмана Петра Сагайдачного и вручена Почетная грамота.

Постановлением правительства от 26 мая 2005 года № 381 учебное заведение реорганизовано во Львовский институт Сухопутных войск и с 1 сентября 2006 года осуществляет подготовку военных специалистов по всем специальностям Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

С 1 сентября 2009 года согласно постановлению правительства от 13 мая 2009 года № 467 Львовский ордена Красной Звезды институт Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного выведен из состава Национального университета «Львовская политехника» и преобразован в Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с образованием в ее составе военного колледжа сержантского состава.