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Украинские военные сбили самодельный ударный беспилотник боевиков на Донбассе (фото)

16:06, 19 марта 2019
Война
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Украинские военные сбили самодельный БПЛА / фото СНБО Украины

Военнослужащие из состава Объединенных сил сбили самодельный ударный беспилотный летательный аппарат боевиков на Донецком направлении.

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Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"На Донецком направлении враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил. Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия он был поврежден", - говорится в сообщении.

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Теги: #БПЛА#операция Объединенных сил#ООС