Украинские военные сбили самодельный ударный беспилотник боевиков на Донбассе (фото)

Дрон блокировали при помощи средств радиоэлектронной борьбы и сбили из стрелкового оружия.

Военнослужащие из состава Объединенных сил сбили самодельный ударный беспилотный летательный аппарат боевиков на Донецком направлении. Читайте такжеВоенные в небе Приазовья обезвредили российский беспилотник модели "Гранат-2" Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook. "На Донецком направлении враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил. Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия он был поврежден", - говорится в сообщении.

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