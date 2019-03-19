Украинские военные сбили самодельный ударный беспилотник боевиков на Донбассе (фото)
16:06, 19 марта 2019Война
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Дрон блокировали при помощи средств радиоэлектронной борьбы и сбили из стрелкового оружия.
Украинские военные сбили самодельный БПЛА / фото СНБО Украины
Военнослужащие из состава Объединенных сил сбили самодельный ударный беспилотный летательный аппарат боевиков на Донецком направлении.
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Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.
"На Донецком направлении враг пытался применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь воинам Объединенных сил. Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия он был поврежден", - говорится в сообщении.
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