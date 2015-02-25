За сутки в зоне АТО ранен один военный, погибших нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики распространяют слухи о накоплении вооружения для нового наступления - штаб АТО“За прошлые сутки один военнослужащий был ранен, погибших нет”, - сказал Лысенко.