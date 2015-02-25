За сутки в зоне АТО ранен один военный, погибших нет
12:50, 25 февраля 2015Война
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За прошлые сутки в зоне АТО не было погибших, один военнослужащий получил ранение.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики распространяют слухи о накоплении вооружения для нового наступления - штаб АТО“За прошлые сутки один военнослужащий был ранен, погибших нет”, - сказал Лысенко.
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