На Харьковщине в лесополосе нашли сумку с гранатами

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в области.

Согласно сообщению, в дежурную часть Харьковского РО поступила информация от местных жителей о том, что на окраине поселка в 350 метрах от жилых домов лежит подозрительная сумка.

Как рассказали правоохранители, по указанному адресу была обнаружена сумка, в которой находились 2 гранаты Ф-1, 2 гранаты РДГ-5, 4 запала к гранатам, дымовая граната и 41 патрон калибра 7,62 мм.

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В милиции также уточнили, что на прилегающей территории подобных взрывоопасных предметов найдено не было.

Отмечается, что по факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.