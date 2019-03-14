Россия стягивает войска на оккупированные территории Луганщины - Наев (видео)

На временно оккупированной территории Луганской области зафиксировали 44 танка.

Россия усиливает свои военные части возле украинской государственной границы в Луганской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказал командующий ООС Сергей Наев, на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировали 44 танка. Их стянули к населенным пунктам Мирного и Круглика.

Читайте такжеРоссия перед выборами увеличила поставки боеприпасов и горючего на Донбасс – разведка

«Хотел бы отметить, что вдоль государственной границы Российская Федерация сейчас осуществляет усиление своих военных частей. Есть четкие данные, что на полигоны Кадамовский и Кузьминский прибыли новые батальоны тактической группы. А вдоль госграницы на Луганщине – подразделения третьей мотострелковой дивизии», - рассказал он.

Отмечается, что наши военные проводят разведывательные действия и в случае наступления готовы дать отпор. И уже, в частности, обезвредили вражеский беспилотник, с помощью которого враг шпионил на мариупольском направлении.

Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях ходят слухи не только о болезни главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, но и о его бегстве.