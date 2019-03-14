В сети заговорили о бегстве главаря "ЛНР"
16:25, 14 марта 2019Война
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По сообщениям, 14 марта будет объявлено о замене Пасечника.
Леонид Пасечник / REUTERS
На оккупированных территориях ходят слухи не только о болезни главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, но и о его бегстве.
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Об этом в социальных сетях пишут жители временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса.
"Леня опять в "ЛНР" на неделю выпал из медийного пространства, опять поползли слухи о его болезни и желании свалить с должности до конца марта, тихо в отставку во время украинских выборов", — пишет в Twitter блогер с ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)".
Лёня опять в ЛНР на неделю выпал из медийного пространства, опять поползли слухи о его болезни и желании свалить с должности до конца марта, тихо в отставку во время Укр. выборов....— ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) March 13, 2019
Ранее СМИ сообщали, что главарю боевиков террористической организации "ЛНР" Леониду Пасечнику в Кремле уже ищут замену.
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