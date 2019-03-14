цей матеріал доступний українською

В сети заговорили о бегстве главаря "ЛНР"

16:25, 14 марта 2019
Война
835 0
Леонид Пасечник / REUTERS

Читайте такжеПропал главарь "ЛНР" - соцсети

Об этом в социальных сетях пишут жители временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

"Леня опять в "ЛНР" на неделю выпал из медийного пространства, опять поползли слухи о его болезни и желании свалить с должности до конца марта, тихо в отставку во время украинских выборов", — пишет в Twitter блогер с ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)".

Ранее СМИ сообщали, что главарю боевиков террористической организации "ЛНР" Леониду Пасечнику в Кремле уже ищут замену.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЛНР#Луганск#главарь лнр Пасечник