План вывода войск из Дебальцево разработали за месяц до отступления - Пашинский

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский подчеркнул, что во время сегодняшнего заседания комитета с участием заместителя министра обороны, руководителя аппарата Петра Мехеда было выяснено, что план вывода войск из Дебальцево был разработан за месяц до вывода и что он был резервным. Комитет по нацбезопасности и обороне создал рабочую группу по изучению ситуации вокруг Дебальцево.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пашинский сказал журналистам.

В частности, Пашинский отметил, что комитет сегодня заседал на протяжении трех часов. По его словам, были приглашены командиры штаба АТО, командиры подразделений и народные депутаты. "Мы прошлись по всей ситуации в Дебальцево. Разобрали очень много вопросов, сейчас принимаются соответствующие решения - срочные, и эти решения стратегические", - сообщил Пашинский.

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По его словам, он надеется, что сегодня была начата новая страница в анализе и принятии решений в государстве.

Говоря о ситуации вокруг Дебальцево, он рассказал, что "план был разработан за месяц до этого... Были (проблемные) моменты реализации...", - сказал Пашинский. Вместе с тем, он утверждает, что в действие был введен резервный план относительно Дебальцево, поскольку "основной не смогли реализовать".

Пашинский подчеркнул, что если учитывать те силы, которые были брошены россиянами в Дебальцево, то в ситуации вокруг указанного города украинское командование справилось на отлично.

"Другой вопрос, своевременно ли был задействован этот план, или возможно нужно было это на два дня раньше делать - мы это будем изучать, будем еще работать с руководителем Генерального штаба, будем работать с командованием сухопутных войск, поскольку здесь вопросы ответственности у всех разные", - отметил председатель комитета.

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По словам депутата, по окончательным результатам относительно анализа ситуации в Дебальцево возможно будут кадровые решения, но в этой связи сенсаций ожидать не нужно.

"Мы сформировали рабочую группу из 5 депутатов, у нас есть порядка 7 вопросов, на которые мы не получили ответа", - добавил он.

В частности, он отметил, что речь идет о том, кто руководил резервами, когда деблокировали Логвиново.