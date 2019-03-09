В Луганской области вооруженный боевик с документами и деньгами пришел к украинским военным

При себе этот мужчина имел автомат Калашникова АК-74, российские рубли, военный билет и другие документы организации "ЛНР".

В Луганской области, сегодня, 9 марта, на передовые позиции украинских военных пришел вооруженный боевик.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"Военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил, которая выполняет боевые задачи на Северодонецком направлении, заметили мужчину, который двигался вдоль лесополосы в направлении нашей позиции. Подпустив его ближе и дав возможность спуститься в траншею, наши защитники задержали неизвестного", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что при себе этот мужчина имел автомат Калашникова АК-74, российские рубли, военный билет и другие документы организации "ЛНР".

"Задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем г. Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г. Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации предателя Украины - город Стаханов Луганской области", - добавили в военном командовании.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия с целью выяснения его причастности к военным преступлениям вооруженных формирований России и подробностей участия в боевых действиях против украинского народа.

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