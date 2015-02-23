Пограничники за сутки зафиксировали 12 вражеских беспилотников на Донбассе
13:19, 23 февраля 2015Война
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В течение суток на Донбассе шпионили 12 вражеских беспилотников.
В течение суток на Донбассе шпионили 12 вражеских беспилотников / Фото пресс-службы Минобороны
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, российские наемники продолжают проводить воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов.
«Всего в течение суток зафиксированы полеты 12 БПЛА. 10 беспилотников обнаружили в районе н.п. Беленькое, Красная Таловка, Станично-Луганское, Сартана, Мариуполь, Заря», говорится в сообщении.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли двое военных, 10 - раненыТакже отмечается, что еще 2 летательных аппарата зафиксировано в Луганской области на участках отделов пограничной службы «Меловое» и «Марковка».
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