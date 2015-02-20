Военные, которые вышли из Дебальцево, уйдут на ротацию через несколько дней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

“Сейчас все силы, которые выполняли задания на Дебальцевском плацдарме, сосредоточены в определенных местах. После проведения определенных организационных мероприятий, после обеспечения безопасной ротации личного состава, после определения подразделений, которые будут охранять и защищать рубежи сил АТО, - военнослужащих 128-й бригады и других подразделений, выполнявших задачи на Дебальцевском плацдарме, как и обещал верховный главнокомандующий, будет отправлено на ротацию. Речь идет о нескольких днях - через два-три дня”, - сказал Селезнев.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время выхода из Дебальцево погибли 13 украинских военных, 157 получили ранения. Также, покидая Дебальцево, украинские военные задержали несколько десятков боевиков.