На Донбассе военные сбили российский беспилотник "Элерон"

Беспилотный летательный аппарат был сбит утром на высоте 150 метров.

Военнослужащие подразделения Объединенных сил сбили беспилотный летательный аппарат типа "Элерон" российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 1 марта, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника. Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику из штатного стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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"В 7 часов 43 минуты на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит. Военнослужащие нашли сбитый дрон и передали его специалистам специальных подразделений", - заявили в пресс-центре.

Позже выяснилось, что сбитый гвардейцами беспилотник оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".

Сейчас специалисты изучают сбитый дрон и носители информации.