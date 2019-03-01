Главарь "ЛНР" смертельно болен: СМИ узнали, кто его может заменить

Кремль рассматривает несколько кандидатур на место террориста Пасечника.

Главарю боевиков террористической организации "ЛНР" Леониду Пасечнику в Кремле уже ищут замену.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на несколько источников, которые не захотели раскрывать свои имена.

По словам источника, Пасечнику медики "дали максимум шесть месяцев", он серьезно болен.

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"Рассматривают несколько кандидатур, не удивлюсь, если Плотницкий вернется. Может быть и Дейнега (так называемый министр иностранных дел псевдореспублики, - ред.). Все решения тут принимаются с боем курантов", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, на местных телеканалах в прямом эфире Пасечника вообще не видно.

Другой источник добавил, что с приходом Пасечника в оккупированном городе ситуация стала значительно хуже.

Ранее блогер "Фашик Донецкий" в своем Телеграм-канале сообщал, что главный боевик "ЛНР" Леонид Пасечник неизлечимо болен неоперабельным заболеванием, ему якобы осталось жить 3-6 месяцев.

31 января 2019 года сообщалось, что Пасечнику сделали операцию на сердце, поэтому его могут заменить другой кремлевской марионеткой.