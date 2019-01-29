Пропал главарь "ЛНР" - соцсети

По версии источника, Пасечнику может грозит отставка.

В сети сообщили, что главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пропал из общественной жизни псевдореспублики из-за отъезда в Россию.

Об этом сообщили в Twitter "ЛНР(Колывано-Бджолария)". "В "ЛНР" пропал наш Леня, по слухам, на повторной операции с сердцем в РФ", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ "ЛНР" назвали победителя на "выборах" местного главаря

По версии источника, Пасечнику может грозит отставка. А его место займет экс-представитель Партии регионов, чье имя не называют.

Отмечается, что Леонид Пасечник давно не появлялся на публике. На массовых мероприятиях поздравления зачитываются от его имени, обращения публикуются в текстовом формате.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходили так называемые "выборы" "глав республик" и "депутатов народных советов".