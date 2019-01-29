Пропал главарь "ЛНР" - соцсети
09:17, 29 января 2019Война
582 0
По версии источника, Пасечнику может грозит отставка.
Главарь "ЛНР" исчез / фото из ресурса террористов
В сети сообщили, что главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пропал из общественной жизни псевдореспублики из-за отъезда в Россию.
Об этом сообщили в Twitter "ЛНР(Колывано-Бджолария)". "В "ЛНР" пропал наш Леня, по слухам, на повторной операции с сердцем в РФ", – говорится в сообщении.
Читайте такжеВ "ЛНР" назвали победителя на "выборах" местного главаря
По версии источника, Пасечнику может грозит отставка. А его место займет экс-представитель Партии регионов, чье имя не называют.
Отмечается, что Леонид Пасечник давно не появлялся на публике. На массовых мероприятиях поздравления зачитываются от его имени, обращения публикуются в текстовом формате.
Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" 11 ноября проходили так называемые "выборы" "глав республик" и "депутатов народных советов".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter