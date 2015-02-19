В учениях Нацгвардии участвуют около тысячи недавно мобилизованных бойцов (фото)

Об этом сообщается на официальной странице Нацгвардии в Facebook.

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«Особое внимание командование военных частей уделяет отработке бойцами учебных заданий по тактике действий при смене условий оперативно-тактической обстановки, оказанию первой медицинской помощи при травмировании или ранении, применению приемов рукопашного боя и стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов»,– говорится в сообщении.