В учениях Нацгвардии участвуют около тысячи недавно мобилизованных бойцов (фото)
15:52, 19 февраля 2015Война
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С военными, которые были призваны в начале 2015 года, во время очередной волны мобилизации, продолжаются плановые занятия по боевой и специальной подготовке.
Бойцы стреляют из стрелкового оружия и гранатометов / Facebook
Об этом сообщается на официальной странице Нацгвардии в Facebook.
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«Особое внимание командование военных частей уделяет отработке бойцами учебных заданий по тактике действий при смене условий оперативно-тактической обстановки, оказанию первой медицинской помощи при травмировании или ранении, применению приемов рукопашного боя и стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов»,– говорится в сообщении.
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