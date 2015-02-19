В штабе АТО пока нет информации о числе военных, попавших в плен при выходе из Дебальцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

“Боевики отказываются пока что обменивать пленных всех на всех. Точное количество, сколько наших военнослужащих попали в руки боевиков, пока не известно. Это будет понятно после переговоров с боевиками”, - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, новыми Минскими договоренностями, достигнутыми "нормандской четверкой" 12 февраля, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

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18 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что российская сторона ставила украинским военнослужащим в Дебальцево условия сдаться в плен и передать им всю военную технику.

Также президент заявил, что приказал начать вывод украинских подразделений из Дебальцево.

По предварительным данным, во время выхода из Дебальцево погибло 6 бойцов, еще 100 получили ранения.