Следующий удар боевики могут нанести по Артемовску, Счастью и Мариуполю – волонтеры
Волонтеры считают, что следующий удар российско-террористические войска могут нанести по Артемовску, Счастью и Мариуполю.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сказал представитель инициативы “Воины добра” и волонтерской группы “Мега-Полиграф” Олег Свирко.
“Сейчас не нужно быть провидцем, чтобы понимать, что следующим наиболее вероятным ударом будет удар в сторону Артемовска, потом это будут боевые действия в районе Счастья”, - сказал он.
После этого, предполагает Свирко, следующим приоритетом, если боевикам удастся отодвинуть линию фронта от своих логистических путей, им нужен будет выход на Мариуполь как на крупный транспортный и логистический центр.
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В свою очередь координатор проекта “Вернись живым” Виталий Дейнега отметил, что скоро придет весна, когда “наступать проще “.
“Весной нам необходимо очень серьезно готовиться к обороне Мариуполя”, - сказал он.