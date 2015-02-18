Следующий удар боевики могут нанести по Артемовску, Счастью и Мариуполю – волонтеры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сказал представитель инициативы “Воины добра” и волонтерской группы “Мега-Полиграф” Олег Свирко.

“Сейчас не нужно быть провидцем, чтобы понимать, что следующим наиболее вероятным ударом будет удар в сторону Артемовска, потом это будут боевые действия в районе Счастья”, - сказал он.

После этого, предполагает Свирко, следующим приоритетом, если боевикам удастся отодвинуть линию фронта от своих логистических путей, им нужен будет выход на Мариуполь как на крупный транспортный и логистический центр.

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В свою очередь координатор проекта “Вернись живым” Виталий Дейнега отметил, что скоро придет весна, когда “наступать проще “.

“Весной нам необходимо очень серьезно готовиться к обороне Мариуполя”, - сказал он.