РФ наращивает военное присутствие в оккупированном Крыму - председатель Херсонской ОГА

По словам Гордеева, Херсонщина нуждается в современном вооружении для сохранения спокойствия и мира на территории области.

Российская Федерация на территории временно оккупированного ею Крыма наращивает свое военное присутствие, в том числе воздушные силы.

Об этом сообщил в Facebook председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев, комментируя ход испытаний зенитных ракетных комплексов на полигоне на Херсонщине.

Он отметил, что в течение трех дней в Херсонской области на государственном испытательном полигоне «Ягорлык» проходили испытания зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины 2К12-2Д «Куб», БМ9К330 «Тор», С-125-2Д1, ЗСУ-23-4МА.

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По словам Гордеева, 21 февраля состоялся заключительный этап испытаний под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко.

«Благодаря усилиям военных ученых и специалистов оборонной отрасли, удалось дополнительно восстановить и улучшить установки, также повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, созданы комфортные условия для личного состава, повышены эргономические характеристики, а для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество человек», - отметил Гордеев .

Также он отметил, что задачей ОГА как государственного учреждения является обустройство таких полигонов, в области их два и они полностью готовы именно для таких испытаний.

«Херсонщина нуждается в современном вооружении, ведь оккупационная власть Крыма наращивает военное присутствие на полуострове, в том числе и воздушные силы. Поэтому нам необходимо инновационное оборудование для сохранения спокойствия и мира на территории Херсонской области», - подчеркнул он.

Гордеев добавил, что во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей.