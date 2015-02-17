ОБСЕ зафиксировала две колонны украинской техники, двигающиеся от линии разграничения

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ за 16 февраля.

"СММ в двух случаях наблюдала военную технику ВСУ, которая двигалась от линии разграничения", - сказано в отчете.

Читайте такжеОБСЕ требует доступа ко всем территориям ДонбассаВ одном случае по дороге к Краматорску СММ зафиксировала колонну из семи БМП и пяти грузовиков "Урал" (одине вез зенитную установку ЗУ-23), которые двигались на запад.

Во втором - между Артемовском и Соледаром было зафиксировано три танка Т-64, которые двигались от Дебальцево к Славянску.