ОБСЕ зафиксировала две колонны украинской техники, двигающиеся от линии разграничения
20:38, 17 февраля 2015Война
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала две колонны украинской техники, которые двигались от линии разграничения с оккупированными террористами районами вглубь территории, находящейся под контролем правительства.
ОБСЕ зафиксировала три Т-64, которые двигались на запад / Фото УНИАН
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ за 16 февраля.
"СММ в двух случаях наблюдала военную технику ВСУ, которая двигалась от линии разграничения", - сказано в отчете.
Читайте такжеОБСЕ требует доступа ко всем территориям ДонбассаВ одном случае по дороге к Краматорску СММ зафиксировала колонну из семи БМП и пяти грузовиков "Урал" (одине вез зенитную установку ЗУ-23), которые двигались на запад.
Во втором - между Артемовском и Соледаром было зафиксировано три танка Т-64, которые двигались от Дебальцево к Славянску.
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