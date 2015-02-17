На Донетчине ранили члена съемочной группы канала «112»

Об этом сообщили Громадському представители канала.

Произошло это около 10:40 ближе к повороту на Соледар. На помощь съемочной группе «112» пришли журналисты Reuters.

Читайте такжеПоявилось видео задержания журналистки LifeNews в Киеве

По последней информации, водителю раздробило руку, его уже прооперировали в Артемовске.