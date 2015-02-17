На Донетчине ранили члена съемочной группы канала «112»
15:14, 17 февраля 2015Война
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В районе Луганского Донецкой области ранило водителя съемочной группы канала «112».
Водителя уже прооперировали / good-deeds.eu
Об этом сообщили Громадському представители канала.
Произошло это около 10:40 ближе к повороту на Соледар. На помощь съемочной группе «112» пришли журналисты Reuters.
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По последней информации, водителю раздробило руку, его уже прооперировали в Артемовске.
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