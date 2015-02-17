Миссия ОБСЕ попытается попасть в Дебальцево

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-службой СММ ОБСЕ в Facebook.

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"Завтра я намерен посетить Дебальцево. Были многочисленные сообщения и утверждения, касающиеся ситуации в городе и вокруг него. СММ проинструктирована, готова и способна объективно отслеживать ситуацию там - так долго, пока это будет безопасно", - отметил Хаг.