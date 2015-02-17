Миссия ОБСЕ попытается попасть в Дебальцево
00:46, 17 февраля 2015Война
6016 0
Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг намерен посетить Дебальцево 17 февраля.
REUTERS
Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-службой СММ ОБСЕ в Facebook.
Читайте такжеЗа сутки "режима тишины" боевики нанесли 112 ударов, 88 из них по Дебальцево
"Завтра я намерен посетить Дебальцево. Были многочисленные сообщения и утверждения, касающиеся ситуации в городе и вокруг него. СММ проинструктирована, готова и способна объективно отслеживать ситуацию там - так долго, пока это будет безопасно", - отметил Хаг.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter