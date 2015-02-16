В Азовском море пограничники выловили сбитый беспилотник

22:41, 16 февраля 2015
Война
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Сегодня в Азовском море сотрудники Госпогранслужбы, которые осуществляли мероприятия по прикрытию морского участка, обнаружили БПЛА.

pvu.gov.ua


Беспилотник находился в воде за 40 метров от берега в районе н.п. Ялта.

Его достали из воды и установили, что он был сбит с помощью крупнокалиберного пулемета. Летательный аппарат оранжевого цвета имеет размах крыльев 4 метра. По данному факту проинформированы представители штаба АТО, СБУ и МВД.

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БПЛА доставили в пограничное подразделение. Сейчас выясняются все обстоятельства.

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