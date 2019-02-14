В 2019 году корабли НАТО почти ежемесячно будут заходить в украинские порты - Полторак

Украинские военные намерены повышать военно-морские способности Украины во время проведения совместных учений с кораблями Альянса.

Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает, что в 2019 году корабли НАТО почти ежемесячно будут заходить в украинские порты.

Об этом глава украинского оборонного ведомства сказал в Брюсселе по итогам визита в штаб-квартиру НАТО для участия в рабочей встрече на уровне министров обороны стран-членов Альянса.

"В этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Почти каждый месяц в украинские порты будут осуществляться заходы кораблей как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников, в том числе для того, чтобы проводить совместные учения с Военно-морскими силами Украины для повышения способности наших ВМС", - подчеркнул Полторак.

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Он добавил, что такие корабли будут заходить в украинские порты как группами, так и отдельно. "Они выполняют свои задачи, но я хотел бы отметить, что также мы планируем во время захода в Черное море, в наши порты, использовать их опыт, их присутствие для проведения совместных учений для того, чтобы мы могли повысить способность наших военно-морских сил", - подчеркнул он.

"НАТО жестко требует от России освободить наших военнопленных, наших моряков и осуждает агрессию России в Керченском проливе", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины. В ближайшие дни корабли НАТО войдут в Черное море для участия в военных учениях.