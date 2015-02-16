Боевики получили приказ от России любой ценой захватить Дебальцево – штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"По оперативной информации, бандиты получили от своих российских кураторов приказ любой ценой взять Дебальцево и спровоцировать наших военных", - подчеркнул Лысенко.

По его словам, несмотря на Минские договоренности, не утихают бои на Дебальцевском направлении.

Читайте такжеЗа сутки "режима тишины" боевики нанесли 112 ударов, 88 из них по Дебальцево

"Только за последние сутки боевики 88 раз обстреляли наши позиции в этом секторе", - добавил Лысенко.

Он отметил, что враг активно использует системы залпового огня "Град", танки, артиллерию и минометы.

Как сообщалось, согласно с минскими договоренностям от 12 февраля, на Донбассе с 00.00 часов 15 февраля должно быть установлено перемирие.