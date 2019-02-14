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Украинские военные поздравили любимых с Днем Святого Валентина (видео)

10:43, 14 февраля 2019
Война
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Украинские военные поздравили с Днем всех влюбленных / фото УНИАН

Они уверяют, что на войне самое главное иметь тех, кто ждет тебя дома.

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Из уст ребят звучат слова любви к самым дорогим в мире женщинам.

"И хоть мы далеко друг от друга, каждый день наша любовь становится крепче. Я тебя очень люблю и скучаю. Надеюсь, что мы скоро встретимся", "Только дождись меня", "Продержись еще немного, я вернусь и все будет хорошо", "в конце концов война закончится и мы будем рядом", "Я знаю, что ты меня ждешь, я спешу к тебе", – говорили военные вместе с поздравлениями.

Поздравления с Днем Святого Валентина от украинских военных: видео

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Теги: #украинские военные#День Святого Валентина