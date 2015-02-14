Силы АТО за сутки уничтожили почти 100 боевиков, еще 180 ранены

09:27, 14 февраля 2015
Война
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В ходе противостояний незаконных вооруженных формирований с украинской армией террористы несут огромные потери.

Силы АТО уничтожают боевиков / mil.gov.ua

Силы АТО за минувшие сутки уничтожили почти 100 боевиков, еще около 180 ранены.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМурманские контрактники пожаловались на принуждение ехать в Украину – СМИ«В ходе противостояний незаконных вооруженных формирований с украинской армией террористы несут огромные потери. Так, по данным разведки, только за минувшие сутки они потеряли почти 100 человек, еще около 180 получили ранения», - говорится в сообщении.

Допис by Прес-центр АТО.
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