Силы АТО за сутки уничтожили почти 100 боевиков, еще 180 ранены

Силы АТО за минувшие сутки уничтожили почти 100 боевиков, еще около 180 ранены.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМурманские контрактники пожаловались на принуждение ехать в Украину – СМИ«В ходе противостояний незаконных вооруженных формирований с украинской армией террористы несут огромные потери. Так, по данным разведки, только за минувшие сутки они потеряли почти 100 человек, еще около 180 получили ранения», - говорится в сообщении.