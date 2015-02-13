Количество жертв обстрела в Горняке возросло до четырех, ранены 16 человек (фото)

Об этом сообщает сайт Донецкой ОДА.

"В стационар больницы доставлены шесть раненых, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии. Еще десяти людям оказана медицинская помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТеррористы обстреляли Артёмовск из "Града", погиб 7-летний ребенок

Ранее глава ГУМВД по Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что по предварительной информации, при обстреле погибли три женщины.

Как сообщает местное издание girnyk.dn.ua, город подвергся обстрелу приблизительно в 14:10, снаряды попали на территорию детского сада "Рябинка".

В сети появилось видео, предположительно зафиксировавшее место попадания снарядов на территории детского сада "Рябинка".

Запись содержит сцены насилия, не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и людям со слабой психикой