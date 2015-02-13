Семенченко обвинил Лысенко во лжи о контроле над поселком Логвиново: Сильно напоминает Иловайск

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это - неправда. ВСУ оставили Логвиново вчера, взвод "Донбасса" был вынужден отойти без поддержки бронетехники, поэтому сделать так, чтобы Логвиново "осталось под нашим контролем" нельзя. Можно только его взять штурмом заново. Не вводите в заблуждение Президента и народ Украины. Сильно напоминает Иловайск "помощь идет". Хватит», - написал Семенченко.

Читайте такжеЛысенко опроверг сообщение Семенченко о захвате поселка Логвиново боевиками

По его словам, он готов нести ответственность за данную информацию. «Это я заявляю не только как комбат Донбасса, но и как народный депутат и первый заместитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. Меня избирали сюда люди именно для того, чтобы опять не наступать на грабли. Будем проверять??? Я готов», - пишет Семенченко.

Читайте такжеПод Дебальцево идет настоящее сражение – боевики пытаются прорвать оборонительный периметр

Он также добавил, что в Логвиного погибли 3 бойца батальона «Донбасс» и 12 бойцов батальона «Львов».

Ранее командир батальона «Донбасс», народный депутат Семен Семенченко сообщил, что Логвиново опять в руках русских войск.

В СНБО сообщили, что за населенный пункт Логвиново, который расположен рядом с "дорогой жизни" Артемовск-Дебальцево, идут ожесточенные бои между силами АТО и террористами.