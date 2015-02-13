Лысенко опроверг сообщение Семенченко о захвате поселка Логвиново боевиками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

“Сейчас там действительно идет бой, город не контролирует ни одна из сторон, потому что он является полем для противостояния... Там непонятная пока ситуация, и говорить о преимуществе какой-либо из сторон нельзя, идет бой”, - сказал Лысенко.

Он отметил, что украинские военные продолжают держать под контролем ситуацию в Дебальцево, к ним поступают боеприпасы и все необходимое для выполнения задач.

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