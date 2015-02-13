Лысенко опроверг сообщение Семенченко о захвате поселка Логвиново боевиками
Сейчас за населенный пункт Логвиново, который расположен рядом с "дорогой жизни" Артемовск-Дебальцево, идут ожесточенные бои между силами АТО и террористами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
“Сейчас там действительно идет бой, город не контролирует ни одна из сторон, потому что он является полем для противостояния... Там непонятная пока ситуация, и говорить о преимуществе какой-либо из сторон нельзя, идет бой”, - сказал Лысенко.
Он отметил, что украинские военные продолжают держать под контролем ситуацию в Дебальцево, к ним поступают боеприпасы и все необходимое для выполнения задач.
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Ранее командир батальона «Донбасс», народный депутат Семен Семенченко сообщил, что Логвиново опять в руках русских войск. Вчера, после того, как террористы беспрепятственно подтянули значительные силы и нанесли контрудар, части ВСУ и Нацгвардия, которые осталась без прикрытия бронетехники, вынуждены были покинуть поселок.