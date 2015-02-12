За сутки боевики 69 раз обстреляли позиции сил АТО, в районе Дебальцево - ожесточенные бои

В течение суток боевики 69 раз обстреляли позиции сил АТО.

Как сообщает пресс-центр АТО в социальной сети Facebook, сегодняшний день не принес мира в Донецкую область.

"Незаконные вооруженные формирования 69 раз обстреливали позиции силы АТО. Террористы 12 раз применили артиллерию, 26 раз минометы, 14 - реактивные системы залпового огня, 5 раз танки", - отметили в пресс-центре.

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В частности, отмечается, что ожесточенные противостояния и в дальнейшем продолжаются на Дебальцевском направлении. "Больше всего от ударов врага пострадали Дебальцево, Чернухино, Каменка. Боевики трижды штурмовали наши позиции вблизи этих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении огонь велся по Водяном, Авдеевке, Пескам.

"Сегодня боевики активизировались и на Мариупольском направлении. С утра противник обстрелял из «Градов» Первомайское. Также под огонь артиллерии попали Николаевка и Чермалык. В течение сегодняшнего дня украинские военные успешно удерживали свои позиции и ни метра родной земли врагу не отдали", - заключается в сообщении.