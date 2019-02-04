Путин не решится пробивать сухопутный коридор к Крыму – Stratfor

Существует целый ряд угроз, источником которых является Россия. Военная – только один из аспектов российского инструментария, убеждены эксперты.

Сценарий наземного коридора к Крыму или Приднестровья крайне маловероятен на данный момент. В то же время не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить.

Об этом в интервью Украинской службе Радио Свобода сказал Юджин Чаусовский – старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, известной своими экономическими и геополитическими прогнозами о событиях в мире, к которым прислушиваются в высоких кабинетах в США и в Европе.

Отметим, несколько лет назад Stratfor, анализируя варианты развития событий в Украине, в своем докладе приводил и количество солдат, которые понадобятся Кремлю для наступательной операции, и даже карту вероятных боевых действий.

"Сценарий наземного коридора к Крыму или Приднестровья крайне маловероятен на данный момент. Думаю, если Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта. И учитывая, что за последние год-два ситуация все же стабилизировалась, думаю, это делает еще более маловероятным то, что Россия пойдет на такие действия. Вместе с тем замечу, не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить. Могут возникнуть внешние факторы, которые способны повлиять на это решение, как и на конкретные цифры.

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Когда мы впервые подготовили доклад о возможных военных сценария в Украине (а было это четыре года назад), то оценили, что России понадобится от 20 до 30 тысяч солдат для создания российского «сухопутного моста» в Крым и примерно в два раза больше – от 40 до 60 тысяч человек, чтобы достичь Приднестровья. Думаю, эти цифры до сих пор правильные. Но все очень зависит от того, на какие действия пойдет Россия. А еще – от внешних обстоятельств. Прежде всего, насколько США и страны НАТО поддержат Украину в военном плане. Это определит и количество военнослужащих и тип войск, которые Россия может задействовать при таком сценарии. Хотя, повторю, в целом сейчас маловероятно, что Россия пойдет на создание «сухопутного моста». Но если это случится, то цифры будут примерно такими, как мы озвучили", - отметил Чаусовский.

Однако, для захвата территории и для того, чтобы ее потом удержать, требуется разное количество войск.

"Названые мною цифры – от 20 до 30 тысяч человек для создания «коридора в Крым» – это необходимо только для начальной военной операции. А дальше понадобятся еще несколько тысяч военнослужащих. Сложно назвать точную цифру, поскольку это будет зависеть от конкретных обстоятельств, но явно потребуются еще десятки тысяч солдат, чтобы удержать эту территорию, защищать ее. И это была бы изнурительная позиционная война против украинских сил и, возможно, сил, поддерживаемых НАТО. В случае, если Россия попытается пробить более широкий коридор до Приднестровья, это могут быть сотни тысяч солдат или даже больше того. Для России это было бы очень серьезным военным присутствием, если бы она решилась это сделать", - утверждает эксперт.

Что касается техники, которую может использовать Кремль при таком сценарии, то это опять зависит от того, какую именно операцию проводила бы Россия.

"В любом случае, это сценарий полномасштабной войны. Таким образом мы говорим о всем – от сухопутных войск, танков до противовоздушной обороны и авиационных подразделений. Это был бы грандиозный размах – все военные операции, возможно, даже с использованием морского элемента... И даже сейчас, когда возникла напряженность в Азовском море, думаю, мы как раз увидим множество различной техники, которую будут использовать российские военные", - отметил Чаусовский.

«Джавелини», которые Украине предоставили Соединенные Штаты, - существенное пополнение арсенала Вооруженных сил Украины, считает эксперт:

"Но я бы не сказал, что они способны стать переломным моментом в случае крупного военного конфликта с Россией. Несомненно, украинские военные улучшили свои возможности и технику. Не только за счет «Джавелинов», но и в результате учений, в результате реформ, которые проводились в течение последних четырех лет. Но при этом должен сказать, что и Россия за это время провела и военную модернизацию и реформы. Поэтому, конечно, Украина улучшила свои возможности с военной точки зрения. И, вероятно, России понадобилось бы больше войск и больше военной техники ... Но я не думаю, что «Джавелины» могут что-то изменить в глобальном плане в этом конфликте, который, как и раньше, может быть таким, как мы прогнозировали 4 года назад".

Что же касается того, какие силы нужны в такой ситуации Украине и способна ли будет государство вообще отбить столь мощное наступление, то Stratfor отмечают: с украинской стороны это было бы использование всех доступных сил.

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"Конечно же, все зависит от того, как именно Россия сделала бы атаку, но по сути это потребует почти полного участия всех Вооруженных сил страны и, вероятно, поддержке со стороны США или НАТО (здесь я не имею в виду прямой военный конфликт – скорее военную подготовку и материально-техническое обеспечение). А такую поддержку после почти пяти лет конфликта все виднее – мы же уже видели, что США и некоторые страны НАТО помогают Украине, увеличивают поддержку, в частности, в том, что касается Азовского моря. Или по крайней мере помогают Киеву создать собственные военные подразделения. И я думаю, это, безусловно, усилилось бы в случае полномасштабного или частичного российского вторжения или попыток пробить эти «наземные мосты».

Отбить столь мощный приступ, с военной точки зрения, это была бы проблема. Украинские Вооруженные силы, к сожалению, не сравнятся с российскими (по количеству солдат и имеющейся военной технике – ред.) Все также будет зависеть от уровня поддержки, которую Украина может получить от Запада и НАТО, но я сравниваю обычные вооружения.

В то же время, обратите внимание на тот факт, что до сих пор Россия действовала (что военными средствами, косвенно) только в таких местах, как Крым или восточная Украина, потому что это имеет максимальную политическую поддержку (внутри самой страны – ред.) и военных действий, и силовых решений. Но если она выйдет за рамки этих территорий, например, если идет речь о «наземном коридоре», то в зависимости от того, как далеко это зайдет, все становится менее жизнеспособным и благоприятным для российского политического климата. Таким образом, если мы увидим войну на истощение с Украиной или временные военные действия, Россия столкнется с огромными внутренними проблемами", - подчеркнул эксперт.

По мнению аналитика Stratfor, существует целый ряд угроз, источником которых является Россия:

"Одна из них связана с Черным морем, поскольку мы уже видели рост напряженности и интервенцию в районе Азовского моря. Но в России есть и много того, что мы называем средствами гибридной войны, которые она может использовать для того, чтобы вредить Украине. От политических манипуляций в энергетических и экономических ограничений, от пропаганды к поддержке протестов в Украине. Итак, угроз немало, и военная – только один из аспектов российского инструментария".

Аналитикам Stratfor сейчас сложно назвать решение, которое реально сработало бы в ближайшем будущем для решения конфликта на Донбассе.

"Украина – место столкновения интересов. Россия заинтересована в том, чтобы удерживать ваше государство в своей сфере влияния. С другой стороны – Запад, который пытается привлечь Украину к своему лагерю или хотя бы поддержать Украину на пути ее западной интеграции. И мы видим столкновение этих двух интересов в форме конфликта на востоке Украины. Таким образом единственное решение, которое я вижу, может потребовать значительных геополитических изменений: значительное ослабление российской позиции, когда она принимает западную интеграцию Украины, что, я думаю, маловероятно; или какое-то существенное усиление России или ослабления Запада до такой степени, что Россия сможет в принципе вернуть Украину в сферу своего влияния, что, как я вижу, также маловероятно. Таким образом наиболее вероятным результатом (по крайней мере в ближайшей перспективе) является сценарий «замороженного конфликта», который мы видели в разных местах по всему бывшему Советскому Союзу: Приднестровье, Нагорный Карабах или Абхазия, Южная Осетия ... Которые до сих пор в «подвешенном состоянии», вероятно, в таком же состоянии будет и восток Украины – по крайней мере в течение следующих нескольких лет", - убежден Чаусовский.