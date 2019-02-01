"Мирный план" Сайдика легитимизирует "ДНР" и "ЛНР" - Черныш

В предложениях Сайдика заложено основание к признанию образований боевиков как участников переговоров.

Предложения специального представителя действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика предусматривают легитимизацию и признание псевдобразований "ДНР" и "ЛНР".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на пресс-конференции.

Министр обратил внимание, что в последнее время происходит много дискуссий относительно так называемого "плана Сайдика", однако "он так не называется".

Черныш отметил, что министерство получило соответствующий документ, который в целом имеет 19 страниц.

"Этот документ называется Discussion paper (документ для обсуждения - УНИАН), то есть для дискуссии, как мы и говорили, что это неофициальный документ ни в ОБСЕ, ни в Организации Объединенных Наций", - заявил Черныш.

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Он напомнил, что Сайдик как спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ фактически модерирует обсуждения в ТКГ и является разработчиком этого дискуссионного документа.

"Подчеркиваю, как частное лицо, по моему мнению", - сказал министр.

Также Черныш добавил, что разработчиками этих дискуссионных предложений еще указаны координаторы ОБСЕ в подгруппах ТКГ, а именно Эртурул Апакан и Пьер Морель.

"То есть три человека предложили такой документ. Кому? Знаете, всем желающим, всем желающим", - заявил Черныш.

Также министр обратил внимание на различные аспекты предложений Сайдика, и в частности относительно выборов.

"Местные выборы должны обычно пройти в соответствии с законодательством Украины, стандартами ОБСЕ, как прописано в Минских соглашениях и в резолюции Совета безопасности ООН. Что же мы имеем? Мы имеем выборы местных органов власти. Зато в этом плане есть ссылки, что переходная администрация будет работать не только с избранными органами местного самоуправления, но и с административными структурами, которые действуют до сих пор", - заявил Черныш.

"Это означает, что на промежуточный период времени происходит фактическая легитимизация образований, которые себя называют какими-то органами внутри оккупированных территорий и против которых еще недавно авторы этого документа говорили, что они не признают их легитимность", - подчеркнул Черныш.

"Это очень большая опасность, потому что например по Приднестровью никто не признал это образование, но во всех документах и Российская Федерация и сама непризнанная власть непризнанного Приднестровья применяют полулегитимизированное самоназвание участников переговоров. Этот же принцип заложен в этот документ", - заявил Черныш.

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"И если вдруг план до конца не выполняется, структуры остаются", - сказал он.

Черныш напомнил, что на Минских переговорах и в Минских соглашениях не фигурируют понятия так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Там фигурирует одна аббревиатура - отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Зато в этом документе упоминается снова возвращение к так называемым ДНР и ЛНР", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик не предлагал отказаться от Минских договоренностей, лишь высказал некоторые идеи, чтобы найти пути для их воплощения.