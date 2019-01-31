"Сначала РФ должна прекратить войну": Волкер оценил "мирный план" Сайдика по Донбассу

Он отметил, что сначала Россия должна остановить войну на востоке Украины и позволить введение на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Представитель главы ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик не предлагал отказаться от Минских договоренностей, лишь высказал некоторые идеи, чтобы найти пути для их воплощения.

Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой», комментируя «Мирный план» Сайдика относительно Донбасса, передает "theБебель".

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«Мы имеем эти соглашения и они важны, ведь они установили прекращения огня, они установили ключевые правила. Речь идет об отводе тяжелого вооружения, выводе иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, восстановление государственной границы между Украиной и Россией. Это очень важные пункты и мы не хотели бы их терять, оставшись без Минских соглашений», – сказал Курт Волкер.

Он отметил, что сначала Россия должна остановить войну на востоке Украины и позволить введение на Донбасс миротворческой миссии ООН.

«По моему мнению, Мартин Сайдик демонстрирует, что существуют определенные идеи, от которых можно отталкиваться. Но предпосылкой для этого может быть только решение России прекратить войну, установить мир и в конечном итоге принять миротворческую миссию ООН, чтобы создать мирную и безопасную среду. Лишь когда эти пункты будут реализованы, то будут иметь смысл и все другие вещи», – подчеркнул Волкер.

По словам спецпредставителя Госдепартамента США, «Минские соглашения хороши на бумаге, но их не воплотили в действительность».

«Проблема в том, что они не выполнены. Россия никогда не придерживалась полного прекращения огня. Не было полного отвода тяжелого вооружения. Российские войска продолжают находиться на востоке Украины. Россия продолжает финансировать незаконные формирования и предоставлять им вооружение. Они поддерживают существование двух так называемых «республик», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик в интервью одному из австрийских изданий заявил, что ОБСЕ действительно представила новый план урегулирования конфликта на Донбассе, который вероятно, заменит Минские договоренности. В частности, этот план предусматривает совместную миссию ООН и ОБСЕ, которая будет включать военный, полицейский компоненты и международную администрацию.