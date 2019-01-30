Украинские разведчики обезвредили засаду противника на Донбассе и показали трофеи (фото)

Умелыми действиями личный состав разведгруппы противника был нейтрализован.

29 января воины-разведчики из состава одной из воинских частей, выполняющих задачи на Докучаевском направлении, в ходе разведывательных мероприятий обнаружили вражескую засаду.

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Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил. Умелыми действиями личный состав разведгруппы противника был нейтрализован, а оставленные врагом образцы вооружения захвачены.

Трофеями наших разведчиков стали: ПТРК "ФАГОТ" - 1шт., РПГ-18 – 1шт., НСВ-12,7 "Утес" - 1 шт.", - говорится в сообщении.

За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам.

Как сообщал УНИАН, 28 января, в оккупированной Горловке обвалились стены завода.