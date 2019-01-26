Боевики на Донбассе обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Крымского и Водяного

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за текущие сутки нет.

С начала суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи поселка Крымское и населенного пункта Водяное.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Fаcebook. Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Водяное.

«Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за текущие сутки нет», -говорится в сообщении.