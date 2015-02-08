Боевики обстреляли Дебальцево: погибли 5 человек, 3 ранены

Сегодня, 8 февраля, боевики обстреляли Дебальцево. В результате прямых попаданий погибли 5 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Областного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что милиционеры извлекают тела погибших из-под завалов.

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"7 февраля боевики продолжали обстрел прифронтовых городов. Убиты трое мирных жителей. В Авдеевке в районе улицы Молодежной убита женщина. В Красногоровке Марьинского района снаряд попал в дом по улице Шмидта, погибла женщина. При артобстреле Гнутово Мариупольского горсовета по улице Степной в своем доме погиб мужчина", - сообщил Аброськин.

Также, отметил Аброськин, ранены 3 человека в Дебальцево и Авдеевке.