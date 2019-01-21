Правоохранители задержали «молодогвардейца ДНР», принуждавшего женщин к сексу

Со слов правонарушителя стало известно, что он вместе с другими наемниками требовал деньги у граждан и принуждал женщин к половым контактам.

Сотрудники полиции и СБУ задержали 19-летнего юношу, который служил в рядах так называемой «Молодой гвардии ДНР».

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Как сообщается на сайте Нацполиции, боевика задержали на КПП «Марьинка». Он ехал из оккупированной территории к своим родителям в город Угледар.

Правоохранители установили, что парень еще в марте 2015 года вступил в ряды террористов. Ему позвонил «сотрудник полиции ДНР» и предложил пополнить ряды наемников, которые должны нести службу на блокпостах.

Парень согласился. Его сразу отправили на блокпост «Горыныч», расположенный между Горловкой и Донецком. В его обязанности входила проверка лиц, осуществление контрольно-пропускного режима, проверка документов.

«Со слов правонарушителя стало известно, что он вместе с другими наемниками требовали деньги у проезжающих граждан. «Отжатые» суммы достигали от 100 до 2500 тыс. рублей. Кроме того, вооруженные террористы иногда принуждали женщин к половым отношениям, для того чтобы проехать блокпост. Все эти противозаконные действия они совершали из-за нехватки денег», - указано в сообщении.

Кроме того, задержанный рассказал, что он выходил на дежурство около 2 раз в неделю. При этом он до сих пор учится в местном училище.

Против боевика открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – от 3 до 8 лет лишения свободы.