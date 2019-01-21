Память киборгов почтили в аэропорту "Борисполь" (видео, фоторепортаж)
По всей стране вспоминают украинских воинов, которые держали оборону Донецкого аэропорта. За стойкость и несокрушимость сами боевики назвали их киборгами.
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Оборона длилась 242 дня. 20 января 2015 года террористы взорвали терминал аэропорта.
Ныне память киборгов чтят в аэропорту "Борисполь". Это решили сделать с помощью концерта.
Справка УНИАН. Героическая оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.
Отважных и несокрушимых защитников аэропорта прозвали «киборгами». Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.