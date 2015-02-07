Террористы из «Градов» обстреляли Гнутово, пострадала местная жительница

Сегодня в 5.20 террористы из РСЗО БМ-21 «Град» открыли огонь по Гнутово и контрольному пункту, который находится в этом районе.

Пострадала местная жительница.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во время обстрела снаряды попадали в жилые дома.

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В одном из них пограничники услышали крики. Добравшись до дома, пограничники под завалами нашли пожилую женщину, которая находилась в шоковом состоянии. Ее доставили в блиндаж на контрольный пункт и вызвали скорую помощь.