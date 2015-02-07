В районе Докучаевска появилась тактическая группа боевиков, в составе которой петербуржцы - ИС

В районе Докучаевска зафиксировано появление тактической группы российско-террористических войск, в составе которой подразделение, укомплектованное гражданами России из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

Находившаяся здесь ранее боевая тактическая группа отведена на доукомплектование). В составе новой группы - 13 ББМ (БТР, БМП-1,2, несколько МТ-ЛБ). Снабжение группы осуществляется через Комсомольское.

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Кроме того, по данным «Информационного сопротивления», террористы безуспешно атаковали позиции украинских войск в районе Марьинки: атакующая группа противника вышла на заранее подготовленные и замаскированные позиции украинских войск в «пристрелянном» ими секторе.

Развернутый в районе Старобешево пункт управления противника сменил позицию, переместившись ближе к Тельманово. Зафиксирован проход на Докучаевск конвоя снабжения боевиков (8 грузовиков и 2 БМП-2).

В районе Мариуполя отмечается активное ведение разведки противником (в том числе техническими средствами). Были зафиксированы полеты БПЛА (обстреляны украинскими войсками), работают средства радиотехнической разведки, а также отмечаются действия диверсионно-разведывательных групп противника.