В Мариуполе слышна канонада: боевики обстреливают Павлополь
10:44, 07 февраля 2015Война
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Военные еще раз отмечают, что повода для паники у мариупольцев нет.
REUTERS
Прямо сейчас боевики обстреливают позиции украинских военных в поселке Павлополь.
Об этом 0629 сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый.
Огонь ведется из минометов и "Града".
Канонаду отчетливо слышно в Ильичевском районе Мариуполя и на "Восточном".
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"Слышен "Град" или что-то более мощное, - пишут жители. - Где-то далеко, но очень громко. Нам страшно".
Поселковый глава Павлополя сообщил изданию, что снаряды не достигли поселка. Жертв среди мирного населения нет. Повреждены электросети. В Павлополе нет света и подачи воды.
Военные еще раз отмечают, что повода для паники у мариупольцев нет.
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